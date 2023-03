La crociata del Garante contro ChatGPT allontana l'innovazione dall'Italia

Detto fatto. Il solerte Garante per la privacy italiano mette il bavaglio a ChatGPT e così, primo al mondo per finissima sensibilità tecnologica e istantanea reattività giuridica, risponde al grido di allarme di Elon Musk e degli altri firmatari della lettera-appello a imporre, se necessario per via legale, una moratoria allo sviluppo delle nuove piattaforme di intelligenza artificiale generativa, come appunto ChatGPT e GPT-4. Come si permettono, questi pretenziosi e arroganti algoritmi sperimentali, di non predisporre l’apposito modulo informativo sulla tutela dei dati personali, da controfirmare preferibilmente in duplice copia cartacea e da conservare per dieci anni in archivio, per eventuali doverose ispezioni? ChatGPT è arrivata in pochi mesi ad avere circa 13 milioni di utenti medi giornalieri, che ci vorrà mai?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE