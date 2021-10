Dall'aeroporto di Fiumicino al centro di Roma in 15 minuti: ecco il taxi volante

x 1 di 5

Arrivare nel centro di Roma volando. La possibilità è suggestiva. E apre prospettive futuristiche. Parliamo di mobilità aerea urbana. Taxi volanti, insomma. Un modo rapidissimo che tra qualche anno permetterà a chi lo desidera di spostarsi dall’aeroporto Leonardo da Vinci al centro della capitale in poco più di 15 minuti.



La partnership tra Volocopter ( azienda tedesca fondata nel 2011 che produrrà i veivoli) il fondo di investimento Atlantia e Aeroporti di Roma è stata annunciata oggi a Fiumicino durante il convegno “La mobilità urbana del futuro”. La scommessa di Aeroporti di Roma è che l’urban air mobility per il trasporto di persone e merci rappresenti un’enorme opportunità. Con mezzi volanti e completamente elettrici in grado in un sol colpo di azzerare le emissioni e ridurre il congestionamento delle città. Il potenziale di crescita del settore in Europa è stimato in oltre quattro miliardi di euro entro il 2030.

Roma, insieme a Parigi, sarà la prima città al mondo nel 2024 a utilizzare i taxi volanti. Il primo volo sperimentale da Fiumicino alla stazione Termini sarà effettuato nel 2022. Due anni più tardi, è la speranza di Adr e Volocopter, i taxi volanti saranno un’offerta commerciale per clienti di alta fascia: costo della tratta da Fiumicino al cuore della capitale 140 euro. Nella prima fase il veivolo sarà guidato da un pilota in carne ed ossa, riducendo lo spazio interno a un solo passeggero, mentre a regime la guida avverrà da remoto garantendo il trasporto di due passeggeri per volta che potranno dialogare a distanza con il centro controllo attraverso un tablet posizionato in mezzo alla cabina. Volocopter comunque sta già lavorando a mezzi con capienze maggiori, almeno 4 o 6 posti, che permetteranno anche spostamenti tra diverse città.

Come saranno i taxi volanti?

Il VoloConnect, questo il nome del modello che collegherà l’aeroporto alla Capitale, alimentato completamente tramite batterie, è un mezzo a metà tra un grande drone e un piccolo elicottero, con 18 rotori posizionati sulla struttura circolare e sui raggi che si trovano sopra l’abitacolo. Come i droni decolla in verticale. Gli interni spaziosi, con poltroncine ergonomiche, sono circondati da grandi finestre che permetteranno ai passeggeri di avere una vista spettacolare su Roma. Il prototipo è adesso esposto all’interno del terminal 3 dell’aeroporto, ma dal 2 al 4 novembre, per farlo conoscere a romani e turisti, sarò spostato a piazza San Silvestro.



Aeroporti di Roma sta scommettendo molto su questa nuova opportunità di trasporto. Insieme ad Aeroporto di Venezia, Aeroports de la Cote d’Azur e Aeroporto di Bologna ha creato la società urban Blue che si occuperò dello sviluppo dei vertiporti, le infrastrutture necessarie per il decollo e l’atterraggio dei veivoli.