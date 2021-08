Facebook lancia “Horizon Workrooms”: strumento di lavoro o grande fratello?

Due parti di Second Life, una parte di smart working, una spruzzata di The Sims, tre gocce di pandemia. Shakerare e servire. Questa pare la ricetta di Horizon Workrooms, l’ultima creatura di Mark Zuckerberg destinata, almeno nelle intenzioni, a farci ripensare la collaborazione a distanza. E così, mentre ci si interroga sullo smart working, Facebook propone una soluzione per ripensare i processi di collaborazione a distanza. Sistema basato sulla “mixed reality”, un mix composto da elementi reali (le voci dei partecipanti) ed elementi della realtà virtuale (gli ambienti tridimensionali e gli avatar con le sembianze degli utenti). Il tutto fruito grazie a occhiali che consentono la visione a tre dimensioni e ci proiettano in un universo nel quale i confini tra ciò che è virtuale e ciò che è reale sfumano, lasciando il posto a un continuum fluido nel quale fisico e digitale si incontrano, integrandosi. Horizon Workrooms vuole essere questo: un ambiente tridimensionale e immersivo che riproduce le funzioni di una sala riunioni nella quale i partecipanti, in video o tramite avatar, possono incontrarsi, condividere documenti, chiacchierare durante una pausa.

