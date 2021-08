App contro App

La storia della fondazione di Robinhood comincia a New York nel 2011, attorno alle tende di Occupy Wall Street. In quei mesi, mentre centinaia e migliaia di giovani si accampavano davanti alla Borsa e protestavano contro l’ingiustizia del sistema finanziario, la crisi e il governo che aveva preferito salvare le banche piuttosto che i lavoratori, Baiju Bhatt e Vladimir Tenev erano due giovani neolaureati a Stanford che producevano software per l’alta finanza. L’uno di origini indiane, l’altro di origini bulgare, Bhatt e Tenev erano diventati amici nel campus universitario, avevano scoperto di avere moltissime cose in comune (entrambi cresciuti in Virginia, entrambi studenti di Fisica, entrambi figli di immigrati) e dopo la laurea avevano cominciato a fare ottimi affari fornendo servizi informatici ai grandi trader di Wall Street. Ma nel settembre del 2011 i trader di Wall Street erano diventati più cattivi di Saddam Hussein, e una conoscenza comune lo fece notare ai due ragazzi: state lavorando per un sistema iniquo. I due ebbero un sussulto di idealismo, smisero di servire gli orribili finanzieri e decisero che avrebbero usato le loro capacità per combattere il sistema.

