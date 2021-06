Assediato dalle spam

Il cuore s’è abituato e non sobbalza più se aprendo la posta elettronica trovate l’email con cui il collega che vi ha telefonato ieri, o un amico carissimo purtroppo ei fu da tempo, o addirittura la ragazza di cui non ricordate il viso che giudicaste un anno fa indimenticabile, vi chiedono urgentemente un prestito, propongono un lucroso affare o la condivisione di un link che cela stupefacenti sorprese. Spinte dai più sfigati algoritmi ma non intercettate dai filtri, queste malinconiche spam da recensione a una stella proliferano come batteri sul web. Più insidiose se vi sorprendono nel quarto d’ora di inebetimento sono le finte email di Poste o Amazon Prime, sgamate nel tentativo di phishing da una scorsa all’account o alla sintassi transilvanica del testo. Fastidiosi fino a cinque stelle d’orticaria, anche se già contrassegnati per la cartella spam, sono i comunicati stampa delle fiere vinicole e le offerte sciistiche tardoprimaverili, i sondaggi sui comportamenti di coppia in estate, le proposte di tappeti in tre rate senza interessi (da oggi e non più da domani), gli inviti ai webinar (pandemia, mannaggia a te), le note di infaticabili gruppi parlamentari del partito che non votereste mai. Queste non sono spam in assoluto. Ma certamente lo sono per voi. Che pur dopo averle esecrate nella bassura dell’indesiderato ne soffrite l’arrivo quotidiano (aggettivo eufemistico che esorcizza il più appropriato “per sempre”).

