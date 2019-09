Ecco i taxi volanti sulla Senna

Immagina un taxi che galleggia sulla Senna e si fa beffe degli ingorghi di Parigi. Sin dai primi test nel 2017, è quello che promettono le Sea Bubbles, barche elettriche dell'omonima compagnia franco-svedese, che si librano a 50 centimetri sopra l'acqua. Lunedì 16 settembre sono stati effettuati nuovi test e ora l'azienda sostiene che la messa in servizio potrebbe avvenire nei primi mesi del 2020.

Piccolo inconveniente, le prove sono state disturbate da un controllo della polizia fluviale, come ha raccontato con questo tweet Alain Thébault, il co-fondatore di Sea Bubbles.

Per il momento i prototipi hanno quattro posti ma quelle definitive avranno spazio per 12-32 persone e viaggeranno lungo il fiume a 12-18 chilometri all'ora. Le Sea Bubbles non fanno rumore né onde e non emettono Co2. Sono anche molto semplici da guidare. “Abbiamo un volante, due manopole di comando per guidare entrambi i motori e sullo schermo si legge la velocità e la potenza di entrambi i motori”, ha spiegato un ingegnere della società, Corentin Bigot. Un aspetto negativo però c'è: il prezzo. Duecentomila euro l'una.