Come si cambiano le gomme a un aereo?

Alitalia ha pubblicato un video girato in pista, un po' stile Focus, per descrivere come avviene un “pit stop” di un aereo: cosa succede quando bisogna cambiare le gomme a un Boeing 777? Il video rispondere anche ad altre curiosità dei passeggeri: ogni quanto si cambiano le gomme? Quanto sono grandi? Che cric si usa? Gli pneumatici hanno un diametro di 134 centimetri e pesano 120 chili ma bastano due persone per cambiarne uno: invece del normale cric che si usa con le macchine serve un martinetto idraulico che può sollevare fino a 80 tonnellate.





Il protagonista del video è il Boeing 777-300ER, l'ammiraglia della flotta Alitalia, l’aereo più grande che hanno in flotta con i suoi 382 posti. Il 777 è l’aereo civile con il motore più potente al mondo: “monta” i motori General Electric GE90. Un aereo di questo tipo ha 13.000 chilometri di autonomia, e può mantenere una velocità di crociera di 920 chilometri all'ora.