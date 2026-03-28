La scienza al servizio dello sport

“Non sono stato un allievo esemplare – ammette Paolo Bettini, alla Mapei già da dilettante nel 1996, poi da professionista nel quadriennio 1999-2002, quando conquistò anche due Liegi-Bastogne-Liegi – In allenamento tendevo a risparmiarmi, così non riuscivo mai a essere pronto, e a casa non riuscivo a trattenermi, così non ero mai ‘tirato’, ma… grassottello. Insomma, sapevo e contavo sul fatto che, più correvo, più entravo in forma. Ci volle del tempo, ma alla fine mi arresi al potere della programmazione”. Bettini è previsto fra i relatori, così come Andrea Tafi, il primo italiano ad aggiudicarsi Parigi-Roubaix e Giro delle Fiandre, alla Mapei dal 1994 al 2002: “Negli anni Novanta il ciclismo era ancora legato a regole antiche, a volte addirittura a segreti leggendari: chilometri, distanze, sensazioni, e quando i battiti cardiaci non salivano, il consiglio era fermarsi e prendere un caffè. Aldo Sassi e i suoi assistenti ci aprirono un nuovo mondo fatto di cardiofrequenzimetri, test, prelievi di lattato durante le salite… Una novità, una sorpresa, una scoperta. E aveva ragione Sassi. Fu l’inizio di un percorso che ogni anno si evolve in modo esponenziale, tanto che oggi tutto sembra legato ai watt piuttosto che a iniziativa, inventiva, fantasia, volontà”. Un percorso aperto dai professionisti e poi allargato agli amatori, come dice Luca Guercilena, general manager della Lidl-Trek e da sempre legato alla Mapei Sport: “La scienza dei campioni al servizio di tutti è essenziale per portare avanti i valori incarnati secondo il motto ‘mai smettere di pedalare’”.