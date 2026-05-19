Filippo Ganna si abbatte sul Giro d'Italia

Il Tirreno era appena mosso laggiù nell’orizzonte ignorato dai corridori. Avevano meglio da fare quelli che in sella a una bicicletta pedalavano alla loro massima velocità possibile per le strade della Versilia. Non avevano certo tempo per occuparsi delle lunghe spiagge, nemmeno per osservare ciò che poteva offrire il panorama marino offuscato da troppi palazzi. Il loro orizzonte non andava oltre la striscia d’asfalto che vedevano a un palmo dal naso, sulla quale rotolavano spediti gli pneumatici.

Eppure un maroso ha invaso tutto e ha spazzato via ogni cosa. Soprattutto le speranze di vittoria.

Quel maroso aveva una maglia a strisce orizzontali verdi, bianche e rosse, quella di campione d’Italia a cronometro. Si è abbattuto sulla decima tappa del Giro d’Italia scavando un solco di poco meno di due minuti tra lui e tutti gli altri corridori. Filippo Ganna ha pedalato i quarantadue chilometri che separano, solo in corsa, Viareggio e Massa in tre quarti d’ora a quasi 55 chilometri all’ora (54,9), due chilometri all’ora in più del secondo classificato, il compagno di squadra Thymen Arensman.

È stato un piacere osservare oggi pedalare il campione italiano. Filippo Ganna è stato un’illusionista, ha trasformato la pianura in discesa, un rapporto spezzagambe in una carezza, il muoversi in immobilismo: al movimento delle gambe non corrispondeva un movimento di schiena e spalle. Filippo Ganna verso Massa era un cuneo lanciato a folle velocità in una corrente d’aria.

Ganna è stato un maroso che ha inondato la tappa, ma non il Giro d’Italia. Uno come lui non pensa alle tre settimane di corsa, alla classifica generale non bada.