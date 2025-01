Travis Hunter è diverso da tutti

Gioca sia come wide receiver sia come cornerback: in pratica non esce mai dal campo. "Molte persone mi dicono che non posso farlo in Nfl, ma lo farò comunque"

Prima di diventare una stella two-way, l’uomo capace di giocare due ruoli in una stagione sola all’Università del Colorado, Travis Hunter viveva in hotel con sua madre, il patrigno e i suoi tre fratelli. Una stanza singola, grande quanto una noce. Due letti, un bagno, poca privacy. “Il padre disse che sarebbe stato titolare in prima squadra fin dal primo giorno”, ha raccontato Drew Swick, allenatore degli outside linebacker della Collins Hill High a Espn "Tutti abbiamo riso. Sentiamo cose del genere continuamente. Ma quando lo vedemmo per la prima volta in allenamento, pensammo: Accidenti, non stava mentendo. Questo ragazzo è davvero speciale”. Hunter è il nome che spaccherà il draft Nfl nel 2025. Moderno, instancabile, forte. Parametri (o virtù) che gli hanno permesso di vincere l’Heisman Trophy. Secondo il Wall Street Journal, in novant’anni di storia del premio nessuno ha mai lavorato duramente come Travis. Il fenomeno del Colorado gioca come wide receiver e come cornerback e secondo i dati di Pro Football Focus, Hunter è stato in campo per 709 snap in attacco, 713 in difesa e 21 negli special team durante le 12 partite del Colorado. In pratica: non è mai uscito dal campo.





“Non sono affatto stanco”, ha scherzato Travis alla consegna del premio. I suoi 120 snap a partita sono quasi 400 in più rispetto a qualsiasi altro vincitore dell’Heisman nell’ultimo decennio e più del doppio rispetto al vincitore dello scorso anno, il quarterback di Lsu Jayden Daniels. "Non avrei mai immaginato che sarebbe successo a me, ma sono così felice di essere qui”. Quel trofeo era il suo sogno da bambino. E lo viveva ogni volta che giocava ai videogame con il cugino, creando una squadra piena di giocatori fortissimi. Ora Hunter ha una delle valutazioni più alte persino dei videogiochi. "Non c'è stata una sola partita quest'anno o l'anno scorso in cui mi sono sentito troppo stanco, in cui ho avuto bisogno di una pausa o di due minuti per rilassarmi. Non mi sento mai in quel modo”, ha detto ancora Hunter. L’idea di Travis è proseguire lungo questa strada. Stakanovismo, dedizione, talento: chiamatelo come vi pare. Ma per molti è una follia, nessuno può reggere quei ritmi in Nfl. "Molte persone mi dicono che non posso farlo in Nfl, ma lo farò comunque. Sapete, molti lasciano che gli altri influenzino le loro scelte, e alcuni non hanno il fisico per andare su entrambi i lati del campo a tempo pieno”.





Uno così l’ha avuto anche l’Italia. Greg Paltrinieri ha fatto due carriere, una in piscina e l’altra nelle acque libere. Ma quelle sono gare diverse, Hunter può fare il doppio ruolo nella stessa serata. Nel football americano è come giocare due partite. Con tutto quello che ne consegue: tipologia di allenamento, sguardo tattico, elasticità. Sempre il Wsj gli ha fatto notare che alcuni lo definiscono un unicorno. "Un unicorno è semplicemente diverso, diverso da tutti gli altri. È difficile fare quello che può fare un unicorno”, ha risposto Travis. Non è facile la vita degli unicorni. La madre di Huner, Ferrante Harris, ha raccontato a Espn che lasciò una casa con tre camere da letto in Florida nella speranza di ottenere una vita migliore per sé e la sua famiglia quando si trasferirono in Georgia. Per un periodo, dormirono sul pavimento di casa di un amico prima di trasferirsi nell’hotel. "A volte le prove e le difficoltà che affronti possono renderti più forte, più saggio e ancora più affamato di successo”.





È stata la madre a dire a Travis che non bisogna mai mollare. E che qualche volta ti devi sdoppiare per fare andare le cose alla grande. Capitò anche a lei con la nascita di Travis. “Quello che hanno definito il mio più grande errore si è rivelato la più grande benedizione. La nostra storia serve solo a dimostrare che puoi fare degli errori ma questo non definisce chi sei”, ha detto Ferrante alla cerimonia dell’Heisman. “Puoi farcela. Non importa se cadi, rialzati. Fallisci solo quando ti fermi e lui non lo ha fatto. Ora guardalo”. A marzo, Hunter e la sua fidanzata, Leanna Lenee, hanno sorpreso Ferrante con una casa acquistata con i soldi che ha guadagnato grazie a redditizi contratti NIL dell’università. Cinque camere da letto fuori Savannah, Georgia.