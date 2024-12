La grande paura per Edoardo Bove. Ascolta il commento nel podcast Umberto Zapelloni

Le notizie in arrivo dall’ospedale escludono danni acuti. L’intervento dei compagni soprattutto di Cataldi che gli ha spostato la lingua è l’uso del defibrillatore hanno evitato il peggio

È stata la domenica della paura con Edoardo Bove a terra privo di sensi dopo 17 minuti di Fiorentina Inter la partita più attesa del weekend. Attimi di terrore che hanno ricordato quelli vissuti per Erikssen agli Europei. I pensieri dei tifosi viola sono poi corsi a quella maledetta domenica di Astori. Le notizie in arrivo dall’ospedale escludono fortunatamente danni acuti. L’intervento dei compagni soprattutto di Cataldi che gli ha spostato la lingua è l’uso del defibrillatore hanno evitato il peggio. Ora non resta che attendere buone notizie. In campo compagni e avversari hanno creato un muro attorno a lui per evitare che le telecamere si infilassero in quei momenti drammatici. Un bel gesto in tempi in cui tutti vorrebbero intrufolarsi nelle vite degli altri, scrutare il dolore. Bravi.

La paura è passata veloce anche sulle piste del mondiale di sci dove Mikaela Shriffin, inseguendo la centesima vittoria, è volata sul ghiaccio procurandosi una lesione muscolare e una ferita profonda all’addome che la terrà a lungo lontano dalle piste. È un campanello d’allarme da non sottovalutate perché è ancora fresco nella memoria l’incidente fatale di Matilde Lorenzi. Non è che sugli sci si stia esagerando?