Dalla Serie A alla Premier League, sempre in campo fino alla Befana

Dalla Serie A alla Premier League, è una ripartenza senza sosta per i top club europei. Smaltita l’ultima pausa dell’anno dedicata alle Nazionali – che torneranno protagoniste il 13 dicembre, ma solo fuori dal campo, con il sorteggio delle qualificazioni UEFA per i Mondiali –, i calciatori potranno ora concentrarsi su campionati e coppe di ogni genere. E lo faranno senza tirare il fiato almeno fino al 6 di gennaio. Fatta eccezione per il 24-25 dicembre e per l’ultimo giorno dell’anno, infatti, tra il 22 novembre e l’Epifania le squadre dei top campionati scenderanno in campo per 43 giorni su 46 totali.

Fino al 2 dicembre si alterneranno sfide di Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 e Liga a quelle di Champions, Europa League e Conference League. Tra il 3 e il 5 dicembre subentrerà la prima parte degli ottavi di finale di Coppa Italia, seguita ancora da un altro ciclo composto da campionati, coppe europee e ancora campionati, fino al 16 dicembre. Poi toccherà alla nostra coppa nazionale: dal 17 al 19 dicembre, con gli ultimi ottavi.

Ultimo sprint dedicato ancora ai campionati – fatta eccezione per lo stop della Ligue 1 francese –, prima di una rapida pausa per la Vigilia di Natale e per scartare i regali il 25 dicembre. Si riparte poi il 26-27 dicembre, con il tradizionale Boxing Day di Premier League, mentre dal 28 al 30 si unisce anche la Serie A. Tutti fermi per brindare nell’ultimo giorno dell’anno, ma già dal 1° gennaio si riparte con la Premier League. Finita qui? Assolutamente no. Il 2-3 gennaio sarà già tempo di Supercoppa italiana, con le due semifinali in Arabia Saudita. Le vincenti si affronteranno in finale il 6 gennaio, mentre le squadre rimaste a casa saranno occupate il 4-5 con il campionato. E i tifosi? Possono mettersi comodi, giusto il tempo di finire il pranzo di Natale.