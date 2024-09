È morto Totò Schillaci. Aveva 59 anni

Bomber della nazionale azzurra ai Mondiali di Italia 90. Ha vestito le maglie di Juventus e Inter

E' morto all'età di 59 anni Totò Schillaci, bomber della nazionale italiana di calcio ai Mondiali di Italia 90. Attaccante di origini palermitane, nel corso della sua carriera Schillaci ha vestito le maglie del Messina, per poi passare alla Juventus, con cui ha vinto una Coppa Italia e una Coppa Uefa. E poi all'Inter. In nazionale ha segnato 7 gol in 16 partite, trascinando gli azzurri fino alle semifinali a Italia 90. "Sogno ancora i rigori sbagliati con l'Argentina", aveva confessato al Foglio in un'intervista concessa a gennaio 2023. Schillaci era il tipico nove con un gran fiuto del gol.

Su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto un post in sua memoria: "Ci lascia un'icona del calcio, un uomo entrato nel cuore degli italiani e degli amanti dello sport nel mondo. Salvatore Schillaci, per tutti Totò, il bomber delle notti magiche di Italia '90 con la nostra Nazionale. Grazie per le emozioni che ci hai regalato, per averci fatto sognare, esultare, abbracciare e sventolare il nostro Tricolore. Buon viaggio, campione".

Dall'archivio del Foglio