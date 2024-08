I sorteggi della Champions League. Ecco le avversarie di Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan

Contro chi giocheranno le nostre squadre in Champions? Cosa cambia rispetto alle scorse edizioni? Qui c'è tutto. Spoiler: contro i campioni del Real Madrid giocheranno sia l'Atalanta sia il Milan

Archiviata la fase storica, non sempre eccitante, dei gironi, la Champions League ha presentato oggi l'avvio di quella del mega listone, o classificone.

Come sono andati i sorteggi per le cinque italiane che giocheranno la coppa più importante del calcio europeo? Dire bene o male è difficile, o meglio è più complicato degli anni scorsi. Il perché lo spieghiamo dopo avervi dato conto delle avversarie delle italiane.

Le avversarie delle squadre italiane in Champions League

ATALANTA: Real Madrid (casa), Barcellona (fuori), Arsenal (casa) Shakhtar (fuori), Celtic (casa), Young Boys (fuori), Sturm Graz (casa), Stoccarda (fuori)

BOLOGNA: Dortmund (casa), Liverpool (fuori), Shakhtar (casa), Benfica (fuori), Lille (casa), Sporting CP (fuori), Monaco (casa), Aston Villa (fuori)

INTER: Lipsia (casa), Manchester City (fuori), Arsenal (casa), Bayer Leverkusen (fuori), Stella Rossa (casa), Young Boys (fuori), Monaco (fuori), Sparta Praga (fuori)

JUVENTUS: Manchester City (casa), Lipsia (fuori), Benfica (casa), Club Brugge (fuori), PSV (casa), Lille (fuori), Stoccarda (casa), Aston Villa (fuori)

MILAN: Liverpool (casa), Real Madrid (fuori), Club Brugge (casa), Leverkusen (fuori), Stella Rossa (casa), Dinamo Zagabria (fuori), Girona (casa), Slovan Bratislava (fuori)

Come funziona la nuova Champions League 2024-2025

Lo svolgimento della prima fase è più semplice di quello che sembra: ci sono trentasei squadre, ogni squadra giocherà otto partite contro otto squadre diverse sorteggiate da un algoritmo. La vittoria vale tre punti, il pareggio uno, la sconfitta zero come in ogni campionato. La somma dei punti ottenuti viene inserita in una classifica complessiva nella quale non conta chi hai incontrato ma solo quanti punti hai fatto.

Le prime otto squadre si qualificano direttamente agli ottavi di finale. I club che si piazzano tra la nona e la ventiquattresima dovranno disputare uno spareggio. Otto partite, andata e ritorno. Chi vince entra di diritto nella fase finale a eliminazione.