Stadi sempre più pieni in Serie A

Stadi sempre più pieni in Serie A. Nonostante le strutture, nella stagione 2023/24 le 20 squadre del massimo campionato hanno richiamato il numero di tifosi più alto negli ultimi 25 anni. La media spettatori è stata di 30.911 tifosi, la più alta dai 31.223 spettatori di media del campionato 1997/98. E, soprattutto, continua a migliorare la percentuale di riempimento degli impianti: dall’80,8 per cento del 2022/23 si è arrivati a quota 82,8 per cento. A trascinare la massima serie sono state le due milanesi, con l’Inter che ha chiuso a quota 72.838 di media mentre il Milan si è fermato a 72.008, davanti ai quasi 63mila spettatori della Roma, con Napoli e Lazio che completano la top 5 rispettivamente a quota 46mila e 44mila spettatori.

Da un punto di vista della percentuale di riempimento, a primeggiare è stato il Cagliari con una media del 98,5 per cento. Sul podio troviamo l’Atalanta con il 96,7 (influenzato dai lavori di ristrutturazione dello stadio) e l’Inter, terza, con un riempimento del 96,2 per cento, davanti a Genoa, Juventus, Milan e Roma, tutte con un tasso di riempimento superiore al 90 per cento.

Allargando l’analisi a livello di leghe, la Bundesliga è prima per quanto riguarda la media (39.519), mentre la Premier League ha fatto registrare la migliore prestazione media sul riempimento: 97,6 per cento. Tra i club europei, invece, i numeri migliori sono quelli del Borussia Dortmund, che ha chiuso il campionato con 81.305 spettatori a partita e il Westfalenstadion sempre pieno, davanti ai rivali del Bayern Monaco che hanno avuto sempre l’Allianz Arena sold out ma con 75mila spettatori di media.