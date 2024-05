L'Inter è ufficialmente del fondo americano Oaktree

Il club campione d'Italia non è più di proprietà del Suning group a causa del mancato saldo del prestito triennale che il fondo americano aveva concesso a Steven Zhang nel maggio del 2021

L'Inter raggiunge il Milan nella sfera calcistica americana. La proprietà del club campione d'Italia è ufficialmente passata alla Oaktree capital management a causa del mancato saldo del prestito triennale che il fondo americano aveva concesso a Steven Zhang nel maggio del 2021 per colmare le perdite finanziarie record per l'esercizio finanziario 2020-2021 e stabilizzare i conti del club. L'èra cinese è dunque giunta al termine dopo cinque anni e mezzo e sette trofei messi in bacheca (due campionati, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane).

Oaktree ha sottolineato che si dedicherà "a conseguire il miglior risultato per la prosperità a lungo termine dell’Inter, con un focus iniziale sulla stabilità operativa e finanziaria del club e i suoi stakeholder".

In una nota Alejandro Cano, managing director e co-head Europa per la strategia global opportunities di Oaktree ha commentato: "Come nuova proprietà, conosciamo la nostra grande responsabilità nei confronti della comunità e dell’eredità storica dell’Inter. Siamo impegnati per il successo a lungo termine dei nerazzurri e riteniamo che le nostre ambizioni per il club si uniscano a quelle dei suoi appassionati tifosi in Italia e nel mondo. Il nostro obiettivo iniziale è la stabilità operativa e finanziaria del club. Abbiamo grande rispetto per il gruppo dirigente dell'Inter e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con loro per dare una leadership forte al club. Conquistare la seconda stella è stato un momento cruciale per il club e il nostro obiettivo è continuare il successo ottenuto sul campo con un percorso di crescita e successo di lungo periodo".

Per approfondire