Elliot ha venduto il Milan, risanandolo, vincendo e guadagnando. Ben fatto

Gli americani venuti qui per far profitto (si diceva) hanno risanato la società, l’hanno ristrutturata, hanno vinto e l’hanno venduta. Un modello vincente che forse dovrebbe essere preso in prestito anche da altre realtà italiane

Quando il fondo Elliott si trovò nel proprio portfolio il Milan dopo il fallimento dell’impresa temeraria dell’imprenditore cinese Yonghong Li, la squadra rossonera veniva data per spacciata da tutti gli esperti del settore. Ecco, si diceva, un club glorioso, sette volte campione d’Europa, finire così in basso, in mano a un fondo d’investimento americano, proprio quello che – narrava la vulgata pubblica – aveva mandato gambe all’aria l’Argentina. Addio sogni di gloria, l’arrivo di Paul Singer certificava il ridimensionamento totale del Milan. Quattro anni più tardi, Elliott vende per una cifra superiore al miliardo di euro (si dice tra 1,3 e 1,8) il club al fondo RedBird di Gerald “Gerry” Cardinale. E lo fa impacchettando il tutto con il diciannovesimo scudetto festeggiato una settimana fa, con i conti migliorati in modo visibile e – soprattutto – tangibile.