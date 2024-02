L'inno di Israele potrebbe non risuonare alle Olimpiadi 2024 di Parigi

L’HaTikvah, l’inno nazionale israeliano, potrebbe non risuonare la prossima estate nel quadro delle Olimpiadi di Parigi, o quantomeno è ciò che vorrebbero ventisei deputati della sinistra radicale (La France insoumise di Jean-Luc Mélenchon) e del partito ecologista (Europe Écologie les Verts) francesi. Questi ultimi, ieri, hanno inviato una lettera al Comitato olimpico internazionale (Cio), chiedendo che gli atleti israeliani partecipino ai Giochi olimpici di Parigi senza bandiera, da neutrali, per punire “i crimini di guerra” che Israele avrebbe commesso a Gaza dallo scorso 7 ottobre in avanti. Nel dettaglio, nella lettera inviata al presidente del Cio Thomas Bach, i deputati pretendono che “alle prossime Olimpiadi vengano applicate a Israele le stesse sanzioni previste per la Russia e la Bielorussia, lasciando aperta la possibilità di revocare tali sanzioni in caso di cessate il fuoco duraturo”. Il Cio ha già deciso che gli atleti russi e bielorussi gareggeranno sotto una bandiera neutrale a causa dell’invasione dell’Ucraina lanciata dalla Russia di Vladimir Putin due anni fa.



