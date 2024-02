Tutto è Sanremo, anche nel calcio

Sarà la suggestione, ma in questi giorni di Sanremo tutto, anche la nostra vita (pensate come sono messo), mi sembra uguale alle mirabolanti storie del teatro Ariston. La presenza di Zlatan Ibrahimovic, ormai frusta e tristanzuola (nella foto Getty Images con Amadeus), ha inaugurato l’unione tra il calcio e il palco rivierasco, il resto è solo frutto della mia alterata immaginazione. De Laurentiis che racconta di essere sceso negli spogliatoi a dire a Garcia “ma che stai affà, te voi fa licenzià?”, a me sembra una canzone, che in dialetto adesso si può, dopo il cambio di regolamento operato da Amadeus o chi per lui.

