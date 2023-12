La staffetta femminile è tornata a nuotare veloce: torna sul podio 7 anni dopo

Era dal 2016 che le Azzurre non conquistavano una medaglia. L'argento agli Europei in vasca corta di Otopeni è il primo grande risultato del progetto velocità femminile che la Federnuoto ha iniziato nella scorsa stagione

Erano sette anni che una staffetta veloce femminile italiana non saliva sul podio in un grande evento internazionale di nuoto. All’epoca, ai Mondiali in vasca corta del 2016, disputati a Windsor (Canada), c’era ancora Federica Pellegrini, bronzo nella 4x50 stile libero e argento nella 4x100 stile libero insieme a Silvia Di Pietro, Erika Ferraioli e Aglaia Pezzato. Neanche agli indimenticabili Europei in vasca lunga di Roma del 2022, in cui l’Italia ha conquistato 13 ori e 35 podi, le azzurre – alla prima stagione senza Pellegrini – erano riuscite a mettersi al collo una medaglia: quarto posto alle spalle di Gran Bretagna, Svezia e Paesi Bassi. Alla fine ce l’hanno fatta ieri Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Chiara Tarantino e Sara Curtis, seconde nella 4x50 stile libero degli Europei in vasca corta di Otopeni (Romania) dietro alla Svezia.