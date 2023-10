Ecco come mangiano i campioni

Il professor Nicola Sorrentino, il dietologo dei vip, racconta come mette a dieta gli sportivi

Il professor Nicola Sorrentino è soprannominato il dietologo dei vip. Succede da così tanto tempo che lui ormai ama definirsi “un classico”. A quasi 70 anni ha deciso di scendere in campo e dedicare uno dei suoi bestseller alla dieta degli sportivi. “Mangia come un campione” si intitola e per chi avesse bisogno di chiarimenti sulle abitudini alimentari di qualche fuoriclasse a corredo ci sono delle curiosissime interviste di Daniele Dallera, il responsabile dello sport del Corriere della Sera, che, senza confessare i suoi, fa rivelare i peggiori vizi di gola ai grandi protagonisti del nostro sport.