Del “mai” di Riva, ci resta il suo per sempre ma di Lukaku non rimarrà niente

Non bisogna sorridere se non ci si crede davvero. Una frase letta in un racconto, scritto da un autore che meriterebbe maggiore attenzione (P.V.P. le sue iniziali). Queste parole mi sono tornate in mente osservando la faccia di Lukaku nel famoso giorno del cinque volte “mai”. Guardare oggi quella faccia e quel sorriso, alla luce di quanto poi è successo, fa pensare. A cosa crede Lukaku, quali sono le sue speranze? Non è di un tradimento che stiamo parlando, a quello semmai ci pensano i tifosi che credono a un mondo costruito per farsi delle illusioni, ma di una visione dell’uomo. Che cosa avremmo fatto noi? È questa la domanda centrale che, scusate il disturbo, chiama in causa il lettore. Amati da tutti, avreste rifiutato quell’amore? Ricchi e possenti, sareste andati in cerca di ulteriori ricchezze e di altro potere? Stimati per la vostra fede, fatta di gesti inequivocabili, come lo sguardo rivolto al cielo, la mano sul petto, il bacio della maglia, l’indice appiccicato al naso a chiedere rispetto, avreste dimenticato tutto quanto, in nome della vostra vaporosa ambizione? Immagino che la risposta sia no, anche se di fronte ai soldi ognuno reagisce un po’ a modo suo.

