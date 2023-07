Chris Evert e Martina Navratilova. Il tennis e la vita

C’è un ritmo udibile in un torneo di tennis del Grande Slam, un toc-toc, toc-toc di colpi, come battiti al minuto, che si affievolisce a mano a mano che il campo si restringe. All’inizio lo spogliatoio è un alveare di 128 concorrenti, che si agitano e chiacchierano, ma ogni giorno il loro numero diminuisce, fino a quando rimangono solo due persone in quel silenzio conflittuale noto come finale. Per moltissimi anni, Chris Evert e Martina Navratilova sono state quasi sempre le ultime due, lasciate sole in una stanza così vuota e al tempo stesso così intima da poter praticamente sentire cosa ci fosse nel petto dell’altra. Toc-toc.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE