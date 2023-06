Libertà, non anarchia. Il sogno del Brasile modello Ancelotti

E così, alla fine la Cbf (la Federazione brasiliana) ha deciso di aspettare il 2024 per nominare ufficialmente il nuovo allenatore che avrà l’onore (e l’onere) di guidare la Nazionale cinque volte campione del mondo ai Mondiali nordamericani del 2026. Sì perché è proprio nel 2024 che scadrà l’accordo fra il Real Madrid e il suo tecnico, Carlo Ancelotti. E proprio Ancelotti è stato individuato dai brasiliani come l’uomo in grado di risollevare le sorti di una formazione uscita con le ossa rotte dal Qatar, dove i verdeoro sono stati eliminati nei quarti di finale dalla Croazia ai calci di rigore. La Federazione sapeva che l’allora tecnico Tite avrebbe lasciato dopo quel torneo. Nonostante ciò si è fatta trovare impreparata all’evento, limitandosi ad affidare la squadra ad un allenatore ad interim (Ramon Menezes), in attesa appunto di trovare un sostituto definitivo.

