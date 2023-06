"Godbye" Zlatan. Ibrahimovic lascia il calcio, rockstar fino all'ultima goccia

Lacrime a San Siro. Non si trattiene nessuno quando arriva il momento di salutare il dio del calcio diventato uomo. Godbye, dice lo striscione della curva. Salutano il loro dio. Anche per Superman è arrivato il momento di togliersi il mantello e cambiare vita: “Anche Superman ha un cuore”. Zlatan Ibrahimovic piange come non ha mai fatto prima. Non è la last dance che sognava, non è dai lui salutare in borghese, tutto di nero vestito, elegante, ma triste per non esser riuscito a mettersi i calzoncini e la maglietta rossonera. Quella con il numero 11 la indossano tutti i suoi compagni.

