Nedved tutto Juve, sesso e rock n'roll

Prosciolto. Unica figura apicale della “Juventus che fu” a salvarsi dalla slavina del caso plusvalenze: vicepresidente e con potere di rappresentanza legale, sì, ma estraneo agli addebiti che hanno riguardato i vari Paratici, Cherubini e Arrivabene, per non parlare di Andrea Agnelli. Pavel Nedved esce dal primo filone di giustizia che ha travolto la Juventus come faceva in campo, quando riusciva a spezzare i raddoppi di marcatura facendosi minuscolo pur di passare nell’unico pertugio rimasto a disposizione: spesso finiva a terra, fermato con le cattive. Nei casi migliori, invece, liberava il destro o il sinistro dal limite, vedendo le reti gonfiarsi pur di contenere la potenza che sapeva sprigionare. Era arrivato in Italia un mese dopo averci fatto male, stop di petto e tocco chirurgico sull’uscita bassa di Angelo Peruzzi, con la faccia squadrata, i capelli tagliati corti, le gambe storte di chi nella vita non ha fatto altro che giocare a calcio, un profilo da soldato. Era la partita che più di ogni altra aveva segnato, agli occhi dell’opinione pubblica, il declino di Arrigo Sacchi, che sull’altare del turnover si giocò l’Europeo del 1996 e la reputazione. Iniziò così il rapporto tra Nedved e l’Italia, mondi lontanissimi: da una parte un ragazzo costretto a farsi uomo presto, quinto figlio di Anna e Vaclav, mamma commessa e papà minatore con la passione per il calcio, e dall’altra il miglior campionato del mondo, lustrini e paillettes, una giostra in cui uno così rischiava di perdersi. Ma il suo talento principale era la perseveranza, abbinata a un tiro da lontano al tritolo, pronto a esplodere indifferentemente con entrambi i piedi, abilità da calciatore d’altri tempi e manifesto di abnegazione.

