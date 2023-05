Dal Giro al Tour de France. Lo sforzo è nulla, senza un cantore che crei la leggenda

Come Giovanna D’Arco, distinguo in anticipo le voci che diranno forte fra un paio di settimane: “Ma con queste salite il Giro d’Italia è molto più duro del Tour de France!”. Intendiamoci, questo non significa affatto che in me siano scaturite all’improvviso delle sorprendenti capacità divinatorie, la verità è che ogni anno succede la stessa cosa. La frase puntualmente serpeggia tra gli appassionati. Ormai è un rito, come lo scioglimento del sangue di San Gennaro. Peccato che le parole “Ma con queste salite il Giro d’Italia è molto più duro del Tour de France!” siano prive di qualsiasi fondamento tecnico, ma soprattutto storico e, giochiamoci anche questo asso, pure epistemologico. Dal punto di vista tecnico la questione si risolve con una semplice considerazione, sollevata però da un’autorità, Matteo Tosatto, il direttore sportivo della squadra più forte del mondo: l’Ineos Grenadiers. “Non è possibile fare questo confronto. Il Giro si corre in primavera, il Tour in luglio, con un caldo torrido, soprattutto nel sud della Francia. Ricordo, quando ero corridore, la salita al Col d’Envalira durante il Tour. Era metà luglio, sui Pirenei. La salita è piuttosto semplice, con delle pendenze ridotte, ma con quelle temperature mi son ritrovato a discorrere faccia a faccia con delle creature cortesi, ma a tutti gli effetti immaginarie, che di tanto in tanto s’accomodavano sul manubrio della mia bicicletta”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE