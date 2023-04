Il calcio segreto di Raffaele Palladino, l'allenatore del futuro

"Credo che nel calcio italiano si debba avere più coraggio, spero che adesso si sia rotto l’argine: mi è sembrato ci fosse un muro, la diffidenza a promuovere allenatori giovani”, dichiarava con orgoglio e un pizzico di sana arroganza Raffaele Palladino durante la sosta invernale, quando sul suo impatto devastante sul Monza e sulla Serie A c’era ancora chi nutriva qualche dubbio. I risultati, arrivati di colpo con il suo approdo dopo le settimane iniziali di sofferenza agli ordini di Giovanni Stroppa, erano estremamente meritati, come il primo successo in A maturato con la Juventus. Nonostante questo, erano stati confusi con quel concetto un po’ fumoso ma presentissimo nelle cronache sportive italiane, conosciuto con il termine di “scossa”: il cambio di allenatore che porta benefici senza una spiegazione precisa, come per magia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE