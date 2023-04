Se il calcio del futuro è quello di Piqué, io resto al pub

Che angoscia infinita mi provoca la pausa per le partite della Nazionale. Non per la Nazionale in sé, che come in tutte le qualificazioni vince e convince, direbbe un vecchio cronista bolso di Rai Sport, per poi perdere – meglio se di un soffio o per suicidio – ai tornei importanti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE