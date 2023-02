Günther Steiner, star per caso della Formula 1

Si può lavorare per una vita nel mondo dei motori, entrare e uscire dal paddock di Formula 1 senza che un tifoso ti chieda un autografo o un selfie. Poi succede che Drive to survive, la serie di Netflix sul Mondiale arrivata alla quinta stagione, mandi in onda un episodio su di te ed ecco che la pace finisce. Günther Steiner che nel frattempo è diventato una star anche di Race Anatomy, la trasmissione Sky che analizza i Gran premi, sta vivendo tutto questo. I suoi vicini di casa americani che lo salutavano giusto perché era un vicino di casa, oggi lo tempestano di domande sulla sua scuderia. Quando entra o esce da un paddock i tifosi lo trattano come un pilota. Sta vivendo una dimensione da star che mai avrebbe pensato di dover attraversare quando da ragazzo ai muri della sua cameretta di Merano appendeva i poster di auto e piloti invece di quelli dei calciatori. Günther Steiner è l’italianissimo team principal dell’americanissima Haas che di italiano ha tanto altro grazie al lavoro della Dallara sul telaio e ai motori forniti da Ferrari. È un personaggio che ha conquistato la simpatia dei tifosi e ancora si chiede perché.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE