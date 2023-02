Ferrari vs Mercedes, rosso contro nero: i colori della velocità

Rosso contro nero. Non è una partita di scacchi, ma il mondiale di Formula 1 che improvvisamente si è ritrovato a giocare con i colori. Il nero smagrisce e modella anche quando non avvolge Audrey Hepburn. In Formula 1 toglie peso. Lasciare il carbonio grezzo fa risparmiare qualche chilo. La vernice in una monoposto aggiunge un chilo e mezzo di peso, nulla se pensate che per verniciare un’auto di serie occorrono 25/30 chili di vernice. D’altra parte provate a sollevare una latta di benzina e ve ne accorgerete da soli. Certo la vernice usata in pista non ha lo stesso peso di quella che usate per rinfrescare la camera del bambino, ma in Formula 1 risparmiare un chilo può essere maledettamente importante (e costoso). Oggi il peso minimo consentito è di 798 chili, ma avere una vettura sotto peso può permettere di giocare con la zavorra ottenendo una miglior guidabilità.

