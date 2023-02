A Gian Piero Ventura “il calcio non piace più”

"Sono in pace con me stesso. Sono felice e ho ritrovato Bari, che è diventata bellissima. Della Nazionale non parlo, anche se...". Intervista all'ex ct, che ha dato tutto quello che aveva: "testa, cuore, passione, onestà, impegno e determinazione"

“Esiste anche un Ventura calciatore, ma è preistoria minore. Sono arrivato sino alla Serie C, ma a 28 anni un’ernia del disco mi ha messo fuori gioco. A quei tempi si operava con il machete e si apriva, in lungo e largo, la schiena. Piuttosto che affrontare un’operazione invasiva e senza certezze, ho preferito iniziare una nuova attività, grazie alla Sampdoria, la squadra della mia città in cui ero cresciuto e che mi dava la possibilità di allenare nel settore giovanile. È stata una cavalcata straordinaria e piena di soddisfazioni, a parte alcuni momenti negativi e un dolore grande. Se mi chiede a quale delle mie tante squadre sono rimasto più legato, non metto davanti a tutte un club blasonato, ma il Giarre, dove mi sono sempre sentito come a casa mia. Mi hanno insignito della cittadinanza onoraria e, a distanza di più di 30 anni, ancora mi telefonano, mi scrivono, a Natale mi mandano le arance e, se sono in Sicilia e non li vado a trovare, si sentono traditi”.