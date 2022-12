Poesie per O Rei. Da Pindaro a Franco Arminio

Versi in memoria di Pelè. In grado di descriverlo meglio di un commentatore. Dagli elogi delle Olimpiche agli Atleti del più amato poeta italiano che mette in luce gesti sportivi. Uno cantava i campioni, l'altro scolpisce i momenti

Era tutto pronto per parlare di sport e poesia, in questo weekend che segna il passaggio da un anno all’altro e che costringe a guardare sia indietro, a ciò che è stato, a ciò che si è concluso, che avanti, all’anno che verrà sospesi a metà fra nostalgia e desiderio. Sono questi i due giorni che hanno a che fare con i sogni (realizzati o infranti) già misurati dalla realtà e quelli da inseguire. Sono questi i due giorni che tengono insieme passato e futuro, tempo sospeso fra ciò che è fatto e ciò che è da fare, anche (e non solo) nello sport per tifosi, società sportive, dirigenti, allenatori e atleti. Così la scelta di oggi vuole tenere insieme il passato con il futuro.