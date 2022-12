Francia-Marocco, la bellezza (o l'illusione?) del  vivre-ensemble

La semifinale del Mondiale, vista da Parigi, è anche la sfida la tra la République e i suoi figli, che in terra transalpina si sono formati prima di scegliere la squadra nordafricana. E ripropone il dibattito sul modello di società, tra ottimisti dell'integrazione e chi invece teme la francofobia del mondo arabo e incidenti per le strade

Parigi. Il primo pensiero di Leïla Slimani, premio Goncourt nel 2016 con il romanzo “Chanson douce”, è rivolto al padre Othman, morto nel 2004, che nella sua vita di economista e alto funzionario fu anche presidente della Frmf, la federazione calcistica del Marocco, nel periodo in cui il paese maghrebino che sta estasiando tutti ai Mondiali del Qatar vinse la sua unica Coppa d’Africa (1976). “Era un appassionato di calcio. Io stessa sono nata durante una partita. Mio padre ha fatto aspettare mia madre per andare a partorire. Non voleva che ce ne andassimo prima della fine della partita. Sono nata nel calcio, come Obelix è caduto nel paiolo”, ha raccontato al Journal du dimanche la romanziera di Rabat.