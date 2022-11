Per chi tifano i globetrotter italiani che stanno giocando in giro per il mondo

Dalle Maldive alla Mongolia fino al Bahrain: Fontanella. Aguglia, Ratto, Montipò, Russo e Uggè hanno cercato fortuna in giro per il mondo e senza l'Italia ai Mondiali si sono trovati, per ragioni diverse, un'altra nazionale da supportare. L'Argentina di Messi (e Maradona) va per la maggiore, poi il Brasile. E c'è anche chi tiferà Serbia

La Premier League del Bahrain non si ferma durante il Mondiale e così Mario Fontanella, attaccante dell’Al-Muharraq Sports Club, non potrà realizzare il sogno di vedere Leo Messi dal vivo nella massima competizione per nazioni. Il paese nel quale si è trasferito a luglio è a poche ore d’auto dal Qatar, ma lui sarà impegnato perché il torneo della massima serie riprende il 23 novembre. Dopo aver fatto le giovanili nel Napoli e aver segnato in Serie D, Fontanella ha costruito la sua carriera a Malta dove ha vinto tutto, classifica marcatori, campionato, coppa, supercoppa ed esordito con gol nei preliminari di Champions League. “Ho rescisso il contratto a La Valletta – racconta il 33enne Fontanella al Foglio Sportivo – perché il club per cui ho firmato in Bahrain è prestigioso. Qui fa molto caldo, ma mi sono abituato subito. Anche la moglie e le due figlie stanno bene. La gente è un po’ chiusa, ma quasi tutti i compagni parlano l’inglese e il rapporto con loro è buono. Guarderò il Mondiale in tv, tifando Argentina perché io sono maradoniano, ed Ecuador perché l’allenatore in seconda, Nicolas Chiesa, è uno dei miei migliori amici”. Al-Muharraq al momento è prima in classifica e Fontanella, bomber vero che ha segnato sempre a raffica, ha già fatto tre gol in quattro partite.