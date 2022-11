Il triangolo Spalletti, Osimhen, De Laurentiis e il Mondiale in Qatar

I tre lati del Napoli. E in città è vietato festeggiare: anche i famosi botti potrebbero essere male interpretati. Nella squadra tutto si sostiene in modo perfetto, anche se l'attenzione è spostata altrove, nel deserto, e nessuno osa parlare

Il triangolo no, non l’avevo considerato. Spalleti, Osimhen, De Laurentiis. Sono i tre lati (angoli?) del Napoli, in un triangolo che al momento sembra rivolto verso il sole, in posizione feconda, simbolo di armonia e perfezione. È giusto parlare dell’oggi perché dopo la sosta mondiale pare che tutto cambi. Alcuni esperti sostengono che il calcio tornerà al tempo degli eschimesi, che giocavano con oggetti sferici di pelle di foca riempita di muschio. Altri si sbilanciano verso un possibile ritorno alla tradizione aborigena, dove si tiravano sonori calcioni a palle di erba racchiuse in uno scroto (si può dire?) di canguro. Mentre i più pessimisti si spingono anche oltre, suggestionati dalla guerra del bambino Putin, paventando un ritorno all’età della pietra, dove pare che i nostri antenati disputassero partite brevissime (non troppo intelligenti, ammettiamolo) con uova di dinosauro che al primo tiro si rompevano determinando all’istante la fine delle ostilità.