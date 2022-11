Lo scandalo della ginnastica ritmica italiana e i valori dello sport che abbiamo scordato

Alcune atlete hanno denunciato offese e insulti, discriminazioni e umiliazionia a opera dei loro allenatori, che ora sono sospesi, mentre le accademie sono commissariate in attesa di appurare la verità. Ci siamo dimenticati che i principi sportivi, il loro senso, sono infinitamente superiori alle medaglie

Quelle offese e insultate. Quelle prese a schiaffi e parolacce. Quelle costrette a sedersi a un tavolo riservato alle ciccione. Quelle che si sono sentite umiliate. Quelle che sono state maltrattate. Quelle che si sono dichiarate abusate psicologicamente. Quelle che la notte non riuscivano a dormire per la fame. Quelle che la prima cosa che provavano entrando in palestra era il desiderio di uscirne. Quelle che hanno denunciato il lavaggio del cervello.