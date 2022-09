Le facce nuove di Milan-Napoli

La stagione dell’amore viene e va. L’ultima partita di serie A dell’ultimo weekend estivo mette a confronto due specie diverse d’innamoramento. Khvicha Kvaratskhelia è scoppiato dentro al cuore dei napoletani all’improvviso nel pomeriggio di Ferragosto, come il temporale da cui non si trova riparo. Si è abbattuto sul Verona, e sembrava un caso; si è accanito sul povero Monza con tanto di tiraggiro, e sembrava una felice coincidenza; ma poi in quattro giorni si è ripetuto prima sulla Lazio e poi sul Liverpool, apparizioni tutte diverse ma sempre torrenziali. Ormai le sue brutali accelerazioni a testa bassa, da cui sfociano gol, assist o rigori procurati come a Glasgow, vengono precedute dal tuono; eppure non c’è verso. Charles De Ketelaere sta provando a farsi strada silenzioso, cerebrale, come il nuovo compagno di classe taciturno, il vicino misterioso, un personaggio di Bridgerton o – per i più grandicelli – di James Ivory. Un ragazzo pieno di contegno, che dà del voi alla vita, con un portamento da principe e adesso anche un nome da re, sinceramente troppo timido e trasparente per imporsi all’istante in una platea così isterica e ben poco avvezza alla sensibilità come il campionato di calcio italiano.

