Arbitri, una questione senza fine

Si discute solo di arbitri, un argomento a caldo coinvolgente, a freddo esasperante. Ne parliamo a freddo, esasperati. Alla fine di ogni partita tutti i dirigenti sputano sempre la stessa frase, “vogliamo rispetto”. Se manca a tutti, vuol dire che non manca a nessuno. Anche se c’è addirittura chi avanza l’ipotesi atavica della malafede. In tal caso, chiudiamo il calcio e diamoci al frisbee. O magari no, come in certe competizioni cavalline, dove si compra e si vende qualsiasi cosa, anche l’avversario, e alla fine tutti in piazza a mangiare pane e salame, come se fosse normale.

