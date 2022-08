“Rivera? Ero più forte io, è ovvio”. Il calcio secondo Sandro Mazzola

L’8 novembre compirò ottant’anni, ma mi sento ancora un calciatore in attività”. Sandro Mazzola, fuoriclasse di un calcio indimenticabile, gioca ancora la sua partita con l’entusiasmo di un bambino innamorato del suo pallone. “Quando guardo il calcio in televisione, cerco innanzitutto di capire se quelli di oggi sono più forti o più scarsi di me. Subito dopo, penso a quello che avrei fatto io, alla giocata che avrei tentato. Io la palla non l’avrei mai mollata”.

