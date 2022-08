 Arrigo Sacchi: “Il calcio come il paese: troppa tattica, poca strategia. E io voto Cav.”

“Non ho nessun rammarico – dice al Foglio – Quando una persona si impegna al massimo delle sue capacità, è comunque un vincitore morale”. Ha mai pensato che Silvio Berlusconi è stato per lei come una grazia ricevuta? “Ho smesso di giocare a diciannove anni e oggi vengo considerato da France Football fra i tre migliori allenatori della storia. Sono stato anche definito uno di quelli che in assoluto hanno contribuito di più all’evoluzione del calcio. In principio non ero nessuno ma, quando sono arrivato al Milan, ero già stato in sette società, senza mai essere esonerato e vincendo anche qualcosa. Sì, sono andato oltre il sogno. Non avevo mai pensato di arrivare dove sono arrivato. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato: presidenti, dirigenti e giocatori. Da parte mia, ci ho messo il massimo di quanto avevo dentro per migliorarmi. Contavo solo su una grande certezza: l’amore per il calcio”.

