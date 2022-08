Allegri, il secco

Si legge, tra le pagine di un libro bellissimo, che il piacere è una forma di egoismo assoluta, appartenendo solo a chi ne può godere. L’autore ne parla in modo scettico, convinto com’è che l’edonismo rappresenti un’utopia. Sono parole che si attaccano come la febbre a un uomo utopico come Massimiliano Allegri. La sua vita privata e professionale sembra tutta tesa alla ricerca del piacere, come un Andrea Sperelli del calcio. Ha un che di decadente la sua figura, e il fascino che si porta dietro come una scia di profumo, risiede nella libertà che sembra ispirare ogni sua azione o pensiero. Recentemente ha dichiarato di sentirsi bene in mezzo al caos. “Più si complicano le cose e più mi diverto”, ha detto il livornese.

