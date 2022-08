Claudio Garella era molto di più che "il più forte portiere del mondo senza mani"

I soprannomi migliori, di solito invenzioni giornalistiche che approdano sul foglio o nel microfono improvvise e fulminanti, sono quelli che riescono a catturare lo spirito del tempo nello spazio di tre sillabe. E dunque Ga-rel-lik: non proprio seducente come la Lo-li-ta di Nabokov, eppure perfettamente calato nella realtà e nell'immaginazione di milioni di giovani italiani incastonati negli anni Ottanta. Un esempio ideale di quella che Baudelaire avrebbe chiamato “la sindrome dell'età dell'oro”, la nostalgia di epoche mai vissute o quantomeno mal ricordate, che poi è quella che ancora oggi ci fa sospirare davanti ai frammenti delle Domeniche Sportive anni Ottanta, i Techetecheté della nostra infanzia di calcio-maniaci. E dunque Garellik: soprannome clamorosamente pop, mutuato da “Dorellik”, casereccio supereroe-parodia di Diabolik interpretato da Johnny Dorelli negli anni Sessanta, preso in prestito forse da un giornalista de “L'Arena” e portato alla ribalta nazionale da Gian Piero Galeazzi nel dopo-partita di un Roma-Verona in cui Garella aveva parato anche le mosche, chiudendo la porta in faccia otto nove dieci volte a Falcao, Pruzzo, Cerezo eccetera. Nickname che, per ragioni d'assonanza, in tempi recenti qualcuno ha provato ad appioppare fuori tempo massimo a Nicolò Barella (“Barellik” secondo qualche titolo poco convinto della Gazzetta), sempre per colpa di quella maledetta nostalgia che miete vittime ogni estate. Invece no: quel soprannome calzava a pennello sulla generosa figura di Claudio Garella, il portiere a molla, una specie di Gérard Depardieu coi guantoni, goffo, sgraziato, fuori forma anche per i tempi laschi degli anni Ottanta.

