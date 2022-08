Dalla Juventus agli States. parla Bernardeschi: “In serie A mi invidiano perché sono qui”

A Federico Bernardeschi, fresco di trasferimento dalla Juventus al campionato americano, chiediamo subito come è stato l’impatto con Toronto e con la Major League Soccer. “Fantastico. Al di sopra di ogni umana previsione – racconta l’attaccante al Foglio – Sono stato accolto come una star. I tifosi cantavano il mio nome. Sono persino andato a suonare i tamburi in mezzo a loro. Un clima incredibile. Qui c’è un entusiasmo che in Europa neppure immaginano. Sono rimasto sbalordito anch’io. Ogni sabato stadi pieni, canti e cori durante tutta la partita, strutture pazzesche. Venite, se non ci credete. E’ veramente gratificante”.

