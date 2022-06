Virtus-Olimpia, la finale più bella che c'è

Più che una serie finale sta diventando una battaglia. Senza limiti. Virtus e Olimpia, Bologna e Milano, Segafredo e Armani stanno mandando in campo il miglior spettacolo che il nostro basket può offrire oggi. Ma nello stesso tempo anche il peggiore con dichiarazioni al limite della querela. Una serie dura, fisica, a tratti decisamente cattiva. Ma anche terribilmente bella, perché a parte gara 1 si sono viste giocate di altissimo livello con partite che non sono mai andate a senso unico, ma sono quasi sempre rimaste in bilico fino alla fine. Stasera al Forum, Milano che conduce 3-2, ha forse l’ultima chance prima di tornare nell’inferno di Bologna. Il veleno prima sparso qua e là è arrivato in dosi massicce dopo gara 5, non poteva mancare vista la personalità dei protagonisti in campo, anche se da un top manager pur tifosissimo non ti aspetti certi attacchi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE