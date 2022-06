Niente moralismi sul caso Lukaku 

Romelu Lukaku, attaccante belga, punta del Chelsea, potrebbe tornare all’Inter, squadra con cui un anno fa ha vinto lo scudetto, e l’operazione potrebbe essere favorita da una norma fiscale contenuta in uno dei decreti crescita (per usufruire ancora del decreto crescita l’Inter dovrà riportare Lukaku in Italia nello stesso anno fiscale in cui ha lasciato il club, definendo quindi l’operazione entro fine giugno). Il calcio è il luogo delle opinioni più libere, quindi non diamo giudizi (ieri mattina l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha incontrato l’avvocato dell’attaccante in centro a Milano). Ma il fisco si presta al ragionamento critico e logico e la possibile operazione Lukaku offre qualche spunto. All’origine della norma c’era l’obiettivo di attrarre talenti, qualità, capacità, competenze. E l’incentivo fiscale allineava l’attrattività dell’Italia a quella degli stati fiscalmente più competitivi.

