Elogio della rovesciata, che prova a ribaltare il mondo

Spalle al mondo, per provare a ribaltarlo e offrire all’umanità una nuova prospettiva. Corteggiare la fantasia, affidarsi al tiro di dadi sapendo che “colui che perde si riman dolente” (Purgatorio, Canto VI), mettere quindi in conto la figura barbina, alla Fantozzi. La rovesciata. Esiste forse un azzardo più arrogante? In inglese: overhead kick. In portoghese: bicicleta. In francese: bicyclette, perché il movimento è quello di chi pedala, però all’indietro, con la schiena in orizzontale al terreno e lo sguardo piantato da qualche parte, lassù in cielo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE