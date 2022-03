Il sogno Juve ora è donna

Nella primavera del 2017 Jean-Michel Aulas, ultradecano presidente dell’Olympique Lyonnais, sentenziò che il calcio femminile avrebbe avuto la chance di svilupparsi realmente anche in Italia solo quando Andrea Agnelli si sarebbe deciso a creare la sezione femminile della Juventus. Il senso profetico di questa dichiarazione era però difficile da decifrare al tempo del suo pronunciamento. Nonostante tra Lione e Torino corrano soltanto 300 chilometri nella realtà geografica, quella sportiva sembrava divisa da distanze oceaniche: in Francia una squadra con già quattro Champions League all’attivo, capace di stabilire la prima dinastia conclamata della non troppo lunga storia del calcio femminile di club, grazie a investimenti ingenti dettati sia da un amore dichiarato per la causa femminile, ma anche da una meno dichiarata volontà di resistenza alla nuova egemonia parigino-qatariota sul calcio francese, ovviamente non contrastabile in campo maschile. Se a questo aggiungiamo l’acquisto in prestito della stella americana Alex Morgan, sbarcata in quei mesi a Lione non solo per vincere la Champions femminile, ma anche per lanciare il Mondiale francese del 2019, e le partite principali giocate nel grande stadio di proprietà inaugurato per gli Europei maschili del 2016, il senso della distanza appariva ancora più vasto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE