L'Nba dei fenomeni del giornalismo sotto canestro

Così Adrian Wojnarowski e Shams Charania sono diventati i campioni delle tastiere del basket americano

Adrian Wojnarowski, Shams Charania. Non c’è appassionato di Nba che non conosca i nomi di questi due giornalisti, rispettivamente di Espn e The Athletic. Insider la cui fama (e in alcuni casi anche il salario) supera di gran lunga quella della maggior parte dei giocatori della stessa lega.

Chi è abituato a seguire gli sviluppi dell’attualità Nba, lo sa: sono pochissime le breaking news che arrivano da qualsiasi altra fonte che non sia il profilo Twitter di Wojnarowski o quello di Charania. Nei giorni più frenetici di mercato - ma non solo, il business delle “notizie di prima mano” dura 365 giorni l’anno - milioni di utenti da ogni angolo del globo sono abituati a stazionare sui loro profili. Aspettando quelle che per anni erano soltanto “Woj Bombs”, fino a che il suo monopolio si è dovuto confrontare con l’ascesa dell’allievo Shams, trasformandosi in un duopolio.

Ma chi sono Adrian Wojnarowski e Shams Charania? E come sono arrivati, 140 caratteri alla volta, a costruire i loro imperi da milioni di follower?

L’uno di origini polacche, l’altro pakistane, Woj e Shams appartengono a generazioni differenti. Quando il primo si faceva un nome nel mondo dell’editoria, entrando nella redazione del Fresno Bee nel 1995 e ricevendo due anni più tardi il premio di “Columnist of the Year”, il secondo era poco più di un neonato. E così, procedendo su timeline sfalsate, mentre Wojnarowski attirava le attenzioni delle più grandi testate americane “spoilerando” l’NBA Draft 2011, Charania si stava timidamente approcciando alla sua vocazione. Frequentava il liceo e lavorava in ospedale per aiutare economicamente la famiglia; nel tempo libero, riempiva le pagine del giornalino della scuola e intasava di commenti i blog della squadra per cui faceva il tifo. I Bulls, ovviamente, come chiunque sia nato a Chicago negli anni ’90.

Insomma, Woj era già diventato il re delle breaking news Nba e aveva trasformato Yahoo Sports in un punto di riferimento del settore, quando Charania, scovato e lanciato dal sito RealGM, debuttava con i suoi primi “scoop” esclusivi. Le primissime, precoci “Shams Bombs”, datate 2014 (a 20 anni!), che gli spalancano le porte della redazione di Yahoo. Con l’investitura del maestro Wojnarowski, entusiasta di accogliere nel proprio team “il miglior giovane reporter del Pianeta”.

L’era della coppia Woj-Shams dura un paio di stagioni, nelle quali si crea tra i due un’amichevole competitività sulle notizie dell’ultima ora e, soprattutto, una condivisione di contatti e informazioni. Nel 2017, poi, Wojnarowski riceve da Espn “l’offerta che non puoi rifiutare”, che lascia il suo giovane allievo di fronte alla prova del nove: la sfida, questa volta da competitor, al maestro.

Da subito Shams dimostra di esserne all’altezza. Ha carpito i segreti del “Woj Method” e le dinamiche delle sue fitte relazioni - non sempre limpide, secondo molti addetti ai lavori - con dirigenti, agenti e giocatori. Nella free agency di quell’anno, riesce ad arrivare per primo su diverse news di mercato, alcune di una certa rilevanza. Il monopolio di Woj è sotto attacco, con Shams che si impone come antagonista. “Il momento di svolta della mia carriera”, racconterà lui stesso anni più tardi.

Un’altra stagione con Yahoo, e anche per l’allievo-prodigio arriva il momento di cambiare aria, con un ruolo da “frontman” di due ambiziose realtà come The Athletic e Stadium. Il grande testa-a-testa entra nel vivo: una competizione a colpi di tweet su ogni indiscrezione, ogni firma, ogni scambio. Lasciando agli altri insider le briciole. “Woj vs Shams” appassiona il pubblico NBA quanto le rivalità più accese sul campo.

Un’esclusiva di mercato alla volta, Charania legittima sempre di più la discussione su chi sia l’Mvp dei trade rumors. Fino all’ultimo giorno della trade season di quest’anno, lo scorso 10 febbraio, in cui Shams corona la sua lunga rincorsa. Quantitativamente (11 “Shams Bombs” contro 8 “Woj Bombs”) e qualitativamente (centra per primo il bersaglio grosso: Harden a Philadelphia), l’allievo supera il maestro.

Potrebbe essersi trattato, però, dell’ultimo testa-a-testa tra i due. È notizia delle ultime settimane, infatti, che The Athletic - recentemente acquisito da New York Times - punti a strappare Wojnarowski a ESPN la prossima estate, in cui sarà “free agent”. Provando a ricomporre, dunque, la coppia Woj-Shams, a patto che quest’ultimo decida a sua volta di rinnovare il contratto con The Athletic, in scadenza a luglio.

Paradossalmente, sarà l’unica storyline della prossima estate di mercato NBA… non scandita dalle loro “Bombs”.