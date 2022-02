La signora delle pattinatrici russe, maestra di lievità e rigore fino all'illecito

È molto facile indignarsi per il binomio Russia-doping, i russi se ne sono accorti e se ne lamentano molto. I commentatori sui giornali, con toni più o meno veementi, scrivono: non toglieteci il sogno olimpico, è un colpo basso, lasciateci librare in aria ancora un po’ con Kamila Valieva. La pattinatrice ha quindici anni, leggera nell’età, nel pattinare, nel danzare, pesante nella disciplina che si affaccia sul suo volto a ogni saluto al pubblico, freddo, calmo, che dell’adolescenza non ha neppure il ricordo. E’ il suo carattere, ma ad averla resa così è anche l’educazione agonistica messa nelle mani di una persona, che qualcuno, malalingua, definisce crudele. Qualcun altro: la migliore. Il suo nome lo fa spesso anche Kamila Valieva che in un’intervista ha detto: Eteri Tutberidze “conosce ogni mio giro di testa, ogni colpo di mano, mi sembra che sappia perfino come respiro, come mi sento quando eseguo un elemento. E io non sono più io, sono lei!”. Eteri Tutberidze è la sua allenatrice e prima di lei ha allenato altre campionesse, russe, giovanissime, tutte ritiratesi molto presto. Alcune dopo un logorio amaro dovuto ai sacrifici e rilasciando interviste poco amorevoli sull’allenatrice: non ci faceva bere, non ci faceva mangiare, ci faceva ripetere tutto cento, mille, duemila volte.

